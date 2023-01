"La nostra casa", la canzone ambientalista degli alunni di una scuola di Montesilvano

Si intitola "La nostra casa" il brano scritto dai bambini della scuola primaria di via Vitello d'Oro (direzione didattica di Montesilvano) insieme al maestro Simone Pavone, che spiega: "Ai piccoli alunni è stato chiesto di scrivere una o più frasi sul tema delle difficoltà che sta vivendo il nostro pianeta, poi le loro parole hanno generato il brainstorming da cui è nato il testo scritto interamente dai bambini. Ultimata la parte letteraria si è poi proceduto a realizzare la parte musicale. Sono convinto che creare qualcosa che prima non esisteva sia uno dei modi più efficaci per far sentire protagonisti gli alunni, condizione importante per tenersi alla larga da vari pericoli, inoltre diventa un lavoro interdisciplinare che coinvolge molte materie contemporaneamente".

Agli alunni, racconta Pavone, "è stato chiesto di basarsi sulle loro sensazioni e di liberare la fantasia cercando di allontanarsi dalla banalità. Nell'elaborato sono presenti frasi profonde e concetti molto forti, così come momenti ironici e simpatici, addirittura alcuni hanno coniato dei termini. Siamo molto contenti del risultato. Siamo riusciti in così poco tempo a realizzare qualcosa del genere perché i bambini si sono dimostrati capaci e aperti, oltre che sensibili, ed il merito va sicuramente alle loro maestre che ringrazio".

I bambini sono seguiti dalle docenti Adele Patricelli, che ha coordinato il lavoro tra le 4 sezioni, Paola Morgiante, Rossana Romano, Franca Mariotti (4 A e B), Chiara Della Croce, Consilia Schiavoni e Pina Piunno, nonché dalle insegnanti di sostegno Marna Di Teodoro e Alida Calabrese (4 C e D). Simone Pavone si è avvalso della collaborazione di Manuela Morelli e Mario Colagrande. Quest'ultimo si è occupato delle fasi relative all'arrangiamento e di tutte le parti audio. Il brano, presentato durante la manifestazione "NatalEmozioni", svoltasi nella sala Di Giacomo a Palazzo Baldoni il 20 dicembre scorso, farà adesso da sfondo ad alcune manifestazioni legate al tema dell'ambiente.