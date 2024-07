Con la nomina della giunta a Montesilvano entrano per surroga i nuovi consiglieri comunali: i nomi

Quadro completo a Montesilvano per quanto riguarda il nuovo consiglio comunale dell'amministrazione "bis" del sindaco Ottavio De Martinis, che è stato riconfermato con il 70% circa dei voti alle ultime elezioni comunali. Nei giorni scorsi si è tenuta la prima seduta dell'assise civico durante la quale sono state effettuate le prime nomine, e soprattutto il primo cittadino ha ufficializzato la sua nuova giunta. Nominato all'unanimità presidente del consiglio comunale Valer Cozzi, con i vice Adriano Tocco e Pietro Gabriele.

In virtù della nomina ad assessori di Alessandro Pompei, Paolo Cilli (vicesindaco), Valentina Di Felice, Francesco Di Pasquale, Lino Ruggero, Alice Amicone e Corinna Sandias entrano in consiglio per surroga Marco Forconi, Deborah Comardi, Giuseppe Menè per Fratelli d'Italia , Paolo Di Blasio e Remo Scarsella Forza Italia, Danilo Palumbo per Montesilvano Sceglie. Ricordiamo che dalla giunta comunale è stata esclusa la Lega, che aveva comunque sostenuto la candidatura a sindaco di De Martinis. Nei prossimi giorni verranno ufficializzate le deleghe per i singoli assessori e le convocazioni con relative nomine delle varie commissioni consiliari.