I nuovi agenti della polizia locale di Montesilvano ricevuti in Comune da sindaco e giunta

Il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis ha salutato stamane i nuovi tre agenti della polizia locale che proprio oggi hanno preso servizio. Il primo cittadino, la giunta, il comandante Nicolino Casale e il segretario comunale Angela Erspamer hanno incontrato i nuovi assunti Antonio Alonzo di Montesilvano, Andrea Ricca, residente a Collecorvino, ed Erbina Gentile dell’Aquila, ai quali sono state consegnate anche le divise.

“L’amministrazione comunale nell’ultimo anno ha lavorato per rinforzare l’organico della polizia locale – ha detto il sindaco De Martinis – assumendo sei unità, alle quali ne stiamo aggiungendo altre sei entro settembre. Due uomini e una donna hanno preso servizio già da oggi e sono certo che contribuiranno per dare maggiore vigore al nostro comando, che soprattutto in estate, lavora con una cittadinanza triplicata. Un grande in bocca al lupo a nuovi arrivati”.

E il comandante Casale ha aggiunto: “Grazie a questa amministrazione comunale, dopo 38 anni a Montesilvano è stato fatto un concorso per assumere dei nuovi vigili. Le prove sono state molto selettive, comprese quelle fisiche. Il concorso è stato svolto tutto in maniera repentina con una graduatoria che scorrerà anche nei prossimi mesi e di questo siamo molto soddisfatti”.