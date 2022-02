Montesilvano dice no alla guerra ed è pronta ad accogliere i profughi ucraini

Montesilvano dice no alla guerra in Ucraina e si dice pronta ad accogliere coloro che stanno scappando da questo conflitto assurdo.

Il sindaco Ottavio De Martinis, gli assessori e tutta l'amministrazione comunale esprimono profonda vicinanza al popolo ucraino, che in questi giorni sta affrontando momenti terribili e grandi sofferenze.

«Montesilvano», si legge in una nota, «si unisce all’appello delle città di tutto il mondo per chiedere con forza la pace in Ucraina, il rispetto del diritto internazionale e della Costituzione italiana e il valore universale della pacifica convivenza fra i popoli. Montesilvano dice no alla guerra! Nel solco della tradizione di grande generosità, la città è pronta ad accogliere i bambini, gli anziani e le famiglie in fuga dalla guerra, per dare conforto a tutti coloro che stanno soffrendo in questo tragico momento».