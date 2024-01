Niente elettricità in alcune zone di Montesilvano per lavori agli impianti

La società E-distribuzione fa sapere che nei prossimi giorni, in alcune zone di Montesilvano, l'energia elettrica verrà interrotta per effettuare lavori sugli impianti.

Si tratta degli impianti che alimentano le forniture situate agli indirizzi di seguito indicati: IT001E68561403 - via Chiarini mercoledì 24 gennaio dalle ore 9 alle ore 16 - cimitero; IT001E68561404 - via Chiarini Sn, mercoledì 24 gennaio dalle ore 9 alle ore 16 - cimitero; IT001E60692608 - via Chiarini Sn, mercoledì 24 gennaio dalle ore 9 alle ore 16.

Durante i lavori, l'erogazione dell'energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. Si invita a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori. Per qualsiasi informazione, è possibile contattare il seguente numero verde 803500.