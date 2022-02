Riparazione su un'adduttrice, niente acqua a Montesilvano

Niente acqua a Montesilvano nella giornata odierna, lunedì 28 febbraio.

Come fa sapere l'Aca sono in corso lavori di riparazione sull'adduttrice Vomano in via Verrotti.

Per questa ragione c'è stata la sospensione dell'erogazione idrica con relativo abbassamento di pressione dalle ore 11 alle ore 20.

Si avvisa che la normalizzazione della pressione avverrà in serata, fanno sapere dall'azienda consortile. Coinvolta la zona del centro, corso Umberto I e via Verrotti.