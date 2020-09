Rotto un giunto in un pozzetto, zona di Montesilvano resta senza acqua

Una zona di Montesilvano senza acqua da questa mattina, martedì 15 settembre, a causa della rottura di un giunto all'interno del pozzetto ubicato in via Pisacane all'angolo con via Chiarini.

L'Aca fa sapere che si tratta di un problema improvviso e imprevedibile e che i tecnini sono al lavoro per eseguire la riparazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'azienda comprensoriale acquedottistica informa che si potranno verificare dei cali di pressione e/o interruzione del flusso idrico nelle zone limitrofe a quelle oggetto di riparazione. Si prevede il ripristino entro oggi pomeriggio.