Tornano nel giardino del nido in via Chiarini a Montesilvano due piccoli scoiattoli [VIDEO]

Tornano a fare visita ai piccoli dell'asilo nido di via Chiarini a Montesilvano due scoiattoli avvistati all'interno del giardino. Il nido si chiama proprio "Lo scoiattolo" in quanto tempo fa, al momento dell'apertura, erano stati avvistati quasi quotidianamente due scoiattoli come spiega l'amministrazione comunale con un post su Facebook:

"Non fu un caso che all'apertura del primo nido comunale di Montesilvano nel 1987, si scelse di dargli il nome come omaggio ai due piccoli scoiattolini che anche all'epoca albergavano nel suo giardino. Spariti dalla circolazione per diverso tempo, forse spaventati dai lavori edili della zona, hanno vinto la paura e sono tornati in coppia per dare allegria e gioia ai bambini e alle maestre".