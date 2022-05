Nessun aumento per la Tari: per la tassa dei rifiuti rateizzazione in sei mesi

Nessun aumento per la Tari a Montesilvano. Con il passaggio in consiglio comunale, l'amministrazione ufficializza la decisione e la possibilità di diluire il pagamento in sei rate. Queste infatti le due caratteristiche principali della manovra sulla tassa dei rifiuti illustrata oggi in aula dall'assessore comunale al bilancio Valentina Di Felice che ha ottenuto il sì dei presenti.

“L'amministrazione – spiega lei stessa - ha inteso confermare le tariffe Tari dell’anno 2021 anche per l’anno in corso 2022, senza alcuna modificazione, questo anche in considerazione del difficile biennio trascorso, rispetto al quale, per la tassa rifiuti si è riusciti ad applicare, a supporto delle situazioni più delicate, opportuni interventi economici agevolativi”. Il volume economico complessivo del servizio per il territorio comunale, ricorda l'amministrazione, si attesta sui 10 milioni e 800 mila euro alla luce delle numerose agevolazioni che saranno applicate, confermando quelle introdotte con l’emergenza sanitaria.