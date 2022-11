Anche a Montesilvano spending review per il Natale, De Martinis: "Confermate le luminarie, ma si spegneranno a tarda notte"

Il Comune di Montesilvano non rinuncuerà ad accendere le strade e le piazze della città per il Natale, ma lo farà con maggiore attenzione ai consumi. A dirlo il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, da noi contattato in merito alla questione dell'accensione delle luminarie natalizie in vista dell'arrivo delle festività. Una tradizione che quest'anno però, a causa del caro energia, rischia di diventare un serio problema per i costi insostenibili fino ad ora sopportati dagli enti comunali.

Per questo, spiega il sindaco, non si rinuncerà alle installazioni delle luminarie mantenendo fondamentalmente lo stesso schema di distribuzione visto gli scorsi anni: non ci saranno dunque nuove zone lasciate senza le luci di Natale:

"Le luminarie e gli eventi non sono dei capricci estetici delle amministrazioni, ma rappresentano anche un importante incentivo per sostenere i commercianti durante il periodo natalizio, incoraggiando le famiglie e i cittadini a girare per le strade e di conseguenza le possibilità di acquisto nelle attività commerciali. Abbiamo quindi confermato l'accensione delle luminarie come lo scorso anno, ma ci sarà un timer, un temporizzatore che in automatico a tarda notte procederà allo spegnimento con la riaccensione nel pomeriggio. Un'ottimizzazione dunque, una razionalizzazione indispensabile in questo peridoo che però non andrà a penalizzare e danneggiare i commercianti e le attività della città che puntano molto sugli incassi delle festività natalizie". La cifra a disposizione per questo capitolo di spesa sarà di circa 50 mila euro.

In merito agli eventi, anche in questo caso il sindaco De Martinis ha confermato che ci sarà un cartellone di iniziative, oltre ad una serie di appuntamenti fissi dedicati soprattutto ai bambini:

"Il Natale è la festa soprattutto dei bambini, e dunque nella zona centrale in piazza Diaz faremo dei micro eventi a loro dedicati. È giusto dare loro la possibilità di vivere appieno questa festa, con il Babbo Natale piccoli spettacoli. Proporremo invece per tutti i cittadini anche due concerti: uno di Natale con la scuola civica di musica,e uno gestito direttamente dall'amministrazione comunale con l'orchestra Dean Martin che accompagnerà un artista di livello nazionale che individueremo a breve". Quest'ultimo evento si terrà il 22 dicembre. Non è stata confermata la pista di ghiaccio in quanto i costi di gestione sarebbero inaccessibili dovendola poi gestire per diverse settimane.