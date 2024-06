Nadia Cirillo si aggiudica a Montesilvano la 18esima edizione del concorso culinario "Lu Copp d'Oro" [FOTO]

È la lady-chef Nadia Cirillo del ristorante "Ripari di Giobbe" di Ortona ad aggiudicarsi nelle sale dell'hotel Serena Majestic di Montesilvano la 18esima edizione del concorso gastronomico "Lu Copp d'Oro".

La Cirillo ha vinto con un piatto semplice e appetitoso come "Gnocchi primavera con le fave".

È riuscita a superare di un solo voto la concorrenza dello storico elaborato "Risotto alla Venturini" portato in scena da Lorenzo Leva del ristorante Di Renzo di Chieti.

A premiare la vincitrice sono stati i giurati Fabrizio D'Addazio, Davide Giffuni, Maria e Katia Angelucci con l'indossatrice Francesca Sicignano, ex Miss Adriatico 2022, al termine di una gara con dieci piatti uno più buono dell'altro. La commissione è stata presieduta dal maestro di cucina Santino Strizzi e dal giudice Italo Radoccia e composta, tra gli altri, da noti personaggi del settore come Nuccio Campli, Franca Minnucci, Fausto Barattucci,Tommaso Masciantonio, Anna Savini, Barbara Di Marco e Alessandra Morena. Per la migliore presentazione il riconoscimento è andato al pluripremiato chef Silvano Pinti con lo "Stufato di seppie e patate con pomodoro a pera al coppo" mentre il premio della giuria ha fatto luce sui "Ravioli di coniglio, fonduta di pecorino e finocchietto selvatico" di William Moro e Stefano Ciccarelli del ristorante "Al vecchio teatro" di Ortona, e il premio della critica sul "Baccalà mare e monti" di Vincenzo Di Donato dell'hotel Elena Resort di Silvi. Avrebbero senz'altro meritato maggiore fortuna la mugnaia rivisitata di Luca Ortu del ristorante "Lo squalo" di Francavilla, gli spaghetti all'ortolana di Alessandro Ugolini del Ritrovo di Scerne, il lardo fritto con peperone dolce di Altino di Benito Taraborrelli del ristorante La rondine di Guardiagrele e la gustosa Coda di rospo al radicchio di Giuliano Diodoro dell'omonimo ristorante di Silvi marina.

Fuori gara giuria e invitati all'evento si sono deliziati fuori gara con le Pallotte cacio e ovo e con i veri Bocconotti di Castelfrentano della campionessa italiana della cucina per casalinghe Maria Angelucci. Nel corso della serata anche gli interventi dei vincitori del Festival della Melodia Maurizio Tocco e Giuliana Marinelli. «Non mi aspettavo il primo posto perché i piatti sono stati tutti di ottima qualità», dichiara la vincitrice Nadia Cirillo, «voglio dedicare questo importante riconoscimento ad una mia cara amica che mi esortò anni addietro a partecipare a queste gare dal momento che si trova purtroppo in rianimazione con la speranza che possa tornare presto a cucinare tra di noi».