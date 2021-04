Sconti e agevolazioni per residenti e turisti con la My Montesilvano Card

Presentata la My Montesilvano Card disponibile gratuitamente e che servirà per tutti i turisti di Montesilvano e non solo.

A presentarla sono stati il sindaco Ottavio De Martinis, l’assessore al Turismo, il presidente della commissione Turismo, Adriano Tocco e il presidente del Consorzio Turistico Montesilvano.

La carta può essere ritirata nelle strutture ricettive di Montesilvano e negli uffici dello Iat e darà la possibilità di accedere a una scontistica e a delle agevolazioni sul totale di spesa presso i partners che espongono il logo della Card.

"La card in questo momento di particolare crisi" dice il primo cittadino, "avrà il compito di supportare le varie attività commerciali e turistiche del territorio. Ancora una volta il Consorzio ha messo a disposizione della città le proprie competenze e la propria esperienza per rilanciare il turismo. Lo Iat sarà presente anche a Largo Venezuela per tutta l’estate con un info point per dare informazioni ai turisti e anche ai nostri cittadini".

"My Montesilvano Card è un circuito che ha le capacità e la forza per supportare le attività commerciali del territorio e per fidelizzare i nostri turisti", aggiunge l’assessore Comardi, "alla card hanno aderito già 35 attività e musei di città limitrofe ed è un punto di partenza che continuerà a crescere per fare rete e per far conoscere e per promuovere le nostre bellezze. La card potrà essere richiesta dai turisti e non solo. Invitiamo tutte le attività interessate a presentarsi allo IAT per entrare in questo circuito importante".

"Questa è un’operazione per rilanciare il turismo e servirà per la ripartenza in vista della stagione estiva", afferma il presidente Tocco, "la card arricchisce la nostra offerta turistica con dei servizi verso coloro che scelgono Montesilvano per le vacanze. Ringraziamo il Consorzio che ha fortemente voluto l’iniziativa. E’ tangibile la collaborazione tra gli operatori del settore tanto che My Montesilvano Card verrà distribuita all’Ufficio Iat, che si trova nel Pala Dean Martin e nella rete degli hotel di Montesilvano".

"Siamo nati a dicembre 2020 e a distanza di 4 mesi abbiamo raggiunto diversi risultati", spiega il presidente del Consorzio Silvio Raciti, "siamo online con il nostro portale, da cui si può scaricare subito la card per poi essere ritirata negli uffici dello Iat. In queste settimane abbiamo svolto un percorso contattando numerose attività, le quali sono apparse subito entusiaste del progetto. Hanno aderito finora 12 categorie commerciali, dall’agenzia che affitta dal’utomobile fino al negozio per gli animali, così da fornire ai turisti la possibilità di acquistare in diverse attività merceologiche. Ogni commerciante coinvolto può decidere lo sconto o la promozione da applicare. Oltre alle promozioni legate al tessuto commerciale abbiamo ottenuto anche una convenzione con i musei, in particolare con Le Genti d’Abruzzo e a breve con il CAffè Letterario, oltre al nostro Museo del Treno. Stiamo portando avanti il progetto del menù turistico per far conoscere le tipicità culinarie del posto a prezzi agevolati. La card verrà estesa anche agli albergatori, che potranno consegnare ai clienti nella fase del check-in tutte le info e le agevolazioni. My Montesilvano Card ha valenza un anno e scade il 31 dicembre".