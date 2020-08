Un nuovo murales abbellisce la scuola primaria Fanny Di Blasio di Montesilvano

C'è una novità che anticipa l'inizio del nuovo anno scolastico a Montesilvano e riguarda la primaria Fanny Di Blasio, caratterizzata da un murales colorato che rende la facciata del plesso scolastico Troiano Delfico più accogliente e decorosa. L'opera, realizzata da due writers pescaresi, conosciuti negli ambienti della street art con i fantasiosi nomi di Raul 33 e Zot 19, si aggiunge ad altre simili realizzazioni che si trovano in città e che rientrano nel filone di moderna riqualificazione urbana voluta dall'assessore alle Politiche giovanili, Alessandro Pompei.

Nel disegno spiccano la piramide con il cuore al vertice,la scritta "Love beats in every heart", che tradotta dall'inglese significa "L'amore batte in ogni cuore", e delle nuvolette bianche come quelle dei fumetti, all'interno delle quali gli stessi alunni potranno trascrivere frasi ad effetto di loro piacimento. L'opera è stata realizzata a titolo gratuito, con la partecipazione dell'azienda Colormax che ha fornito pennelli e colori. L'artista Raul 33 ha anche realizzato recentemente un altro murales, visibile sulla torretta dell'Enel di corso Umberto.