Completato il nuovo murales su una delle pareti del mercato ittico di Montesilvano

Con il murales realizzato dall'artista ortonese Andrea Ranieri "Emeid" si conclude l'intervento di riqualificazione del mercato ittico di Montesilvano. L'opera arriva dopo il murales realizzato a fine aprile con l'immagine di un pescartore, con l'obiettivo di rendere colorata e viva la struttura. Emeid ha dipinto un peschereccio che richiama nostalgicamente lo storico Cap di Montesilvano 65016, e la sigla Pc delle imbarcazioni pescaresi.

L'opera si aggiunge a quelle già presenti in molte altre zone della città volute dall'assessore Pompei dopo l'approvazione nel 2016, del regolamento sulla street art, il primo comune in Abruzzo ad averlo adottato. Sono circa una trentina i murales completati a Montesilvano e presto sarà disponibile una mappa interattiva per conoscerli tutti.