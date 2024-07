Lettere di sollecito per multe già pagate e risalenti al 2021: "caos generato dal cambio di software"

Sanzioni saldate tre anni fa, ma non “riconosciute”. Con il cambio di software, nel 2021, i dati relativi ai pagamenti delle multe non sono stati allineati e così i cittadini di Montesilvano hanno ricevuto dei solleciti. I chiarimenti arrivano dal comandante della polizia locale Nicolino Casale, che cerca di spiegare le ragioni alla base delle oltre mille lettere arrivate ai residenti, nonostante le sanzioni già saldate.

«Ci scusiamo per il disagio», dice il comandante. «La ditta che si occupa del gestionale multe, con il passaggio al nuovo software, non è riuscita a incrociare i dati relativi alle sanzioni emesse con quelle dei pagamenti effettuati dagli utenti. Stiamo cercando di risolvere la situazione. Chiediamo ai cittadini di recuperare le ricevute, così da poterle esibire agli uffici del comando di Palazzo Baldoni, tutti i giorni, dalle 9 alle 12 e il martedì e il giovedì anche il pomeriggio, dalle 15 alle 18. Le file sono lunghe. Si lavora anche oltre l’orario indicato, per rispondere alle esigenze di chi ha ricevuto i solleciti, anche se ha già provveduto al pagamento».

In caso di smarrimento della ricevuta, gli uffici sono pronti all’eventuale recupero.