A Montesilvano quasi 20mila multe della polizia locale nel 2022 con le telecamere ai semafori

Sono quasi 20mila (19.838) le multe elevate dalla polizia locale a Montesilvano lo scorso anno, il 2022, per le infrazioni rilevate dalle telecamere installate ai semafori.

L'infrazione più frequente (8.618) è quella relativa al cambio di corsia in prossimità di un incrocio per una media di 23,6 al giorno.

Mentre 4.856 contravvenzioni sono state elevate per il passaggio con semaforo rosso.

Sono 6.130 i casi nei quali si è verificata la mancata comunicazione del conducente che era alla guida per la decurtazione dei punti della patente. A seguire mancanza di passaggio di proprietà (42), mancanza revisione (60), assenza di assicurazione (84) e mancata presentazione documenti richiesti (48).

Nella classifica dei semafori dove si registrano più infrazioni troviamo quello tra corso Umberto I e viale Europa (4.863), corso Umberto I e via Adige (4.543), via Vestina e via Cavallotti (2.386), via Chiarini e via Fonte dell'Abbazia (1.770) e tra via Vestina e via Marco Polo (567).

Le multe variano da poche decine di euro a quasi mille euro oltre, nei casi previsti, la decurtazione dei punti della patente. Questo il valore delle sanzioni: 167 euro e 6 punti per il passaggio con il semaforo rosso, 42 euro e 2 punti per il cambio di corsia, 727 euro per il mancato passaggio di proprietà, 173 euro per la mancanza della revisione, 866 euro e 5 punti per l'assenza della copertura assicurativa, 291 euro per la mancata comunicazione sul conducente che era al volante e 42 euro per la mancata presentazione dei documenti richiesti. Previsto uno sconto del 30% se le multe vengono pagate entro 5 giorni.