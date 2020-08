A Pescara scatta la tolleranza zero sulle mascherine. E infatti nel tardo pomeriggio di oggi, 21 agosto, gli agenti della polizia municipale hanno elevato le prime contravvenzioni ad alcune persone che in corso Umberto I non indossavano l'opportuno dispositivo di protezione individuale, nonostante non si potesse mantenere il distanziamento sociale.

Le multe comminate sono decisamente salate, visto che ammontano a ben 400 euro. Non tutti l'hanno presa bene, protestando in maniera piuttosto veemente con i vigili urbani. Ricordiamo che dal 17 agosto l'uso delle mascherine è obbligatorio negli spazi all'aperto dove non si riesca a mantenere il distanziamento.