Montesilvano, multate 73 persone in due mesi con le fototrappole: sanzioni anche per chi dà cibo ai piccioni

Sono 75 le contravvenzioni effettuate negli ultimi due mesi (da 309 euro ciascuna) dalla polizia locale di Montesilvano per l'abbandono di rifiuti, comminate ad altrettanti cittadini scovati con le fototrappole sparse sul territorio. Si tratta degli abbandoni fatti fra maggio e giugno in via Fiume Samara, via Cavallotti, , via Manin, via Costa, e via Verrotti. Inoltre sono stati multati 17 cittadini (euro 50,00 ciascuno) sorpresi a dare briciole di pane ai piccioni, per un totale di circa 23.500,00 euro

L'assessore Paolo Cilli evidenzia come i cittadini ripresi dalle telecamere fatichino ad abituarsi alla raccolta differenziata abbandonando senza scrupoli i rifiuti per strada

"Un furgone, da come si evince dalle immagini, si è avvicinato ai bidoni di raccolta e un tizio ha svuotato accanto ai cassonetti il mezzo pieno di sacchi neri. Il grado di maleducazione è stato riscontrato anche in alcune soggetti che dando del cibo ai piccioni hanno creato disagi ad alcune vie e condomini. Ricordiamo che sono aperti per lo smaltimento dei rifiuti il centro di raccolta in via Inn e il centro del riuso il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 9,30 alle 12,30 e il martedì e il giovedì dalle 16 alle 19. Ringrazio per il lavoro svolto il comandante Casale e gli agenti della polizia locale”.

Il comandante della polizia locale Nicolino Casale:

“A maggio e giugno abbiamo situato le fototrappole in altri punti della città e siamo riusciti ad elevare oltre 70 verbali per abbandoni di rifiuti e su segnalazione 17 a coloro che hanno dato da mangiare ai piccioni, in particolare a un cittadino, sorpreso per l’ennesima volta nel parcheggio tra corso Umberto e via Dalla Chiesa, è stato fatto anche un decreto di allontanamento da quel luogo e un verbale pari a euro 100,00."

Dalle fototrappole si è avuta conferma, infine, che anche titolari di imprese ed operai effettuano gli abbandoni.