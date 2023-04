Tolleranza zero a Montesilvano: in due mesi 11mila 600 euro di multe ai padroni che non raccolgono le deiezioni dei loro cani

Novantadue proprietari di cani sanzionati in due mesi dagli agenti della polizia locale di Montesilvano guidata dal comandante Nicolino Casale per un totale di 11mila 650 euro di multa (le sanzioni vanno da 103 euro a mille euro).

Tolleranza zero in città per chi non rispetta le regole e così per 25 padroni irrispettosi la sanzione è scattata per omessa custodia, per 40 per omessa raccolta di deiezioni, a 4 è stata contestata l'omessa iscrizione dell'animale all'anagrafe canina, a 29 l'omesso utilizzo del guinzaglio e a tre l'omesso utilizzo di attrezzature.

Che a Montesilvano sia “tolleranza zero” lo conferma il sindaco De Martinis che tuona in particolare contro chi non raccoglie i bisogni del proprio cane da marciapiedi e verde pubblico. “E’ un atto di grave inciviltà che arreca danni all’ambiente e alla libertà del prossimo. Non solo è un problema legato al decoro urbano, ma è una mancanza di rispetto verso i bambini che giocano nei parchi e verso le persone con disabilità, le quali spesso si trovano in grave difficoltà a girare con le mani le ruote delle carrozzine sporcate dagli escrementi dei cani, mettendo così a rischio anche la propria salute – sottolinea il sindaco -. Alcuni padroni prima di adottare un cane dovrebbero fare un corso di educazione civica. Invitiamo tutti i cittadini a un comportamento corretto per rendere Montesilvano più pulita e accogliente, la mancanza di raccolta degli escrementi è un comportamento che va sanzionato come da regolamento e per questo intensificheremo i controlli con la nostra polizia locale su tutto il territorio”.

“Dopo numerose segnalazioni da parte di cittadini e di persone con disabilità, giunte agli uffici comunali, gli agenti hanno effettuato controlli capillari e sanzionato 92 proprietari di animali per non aver raccolto le deiezioni canine e per aver infranto il regolamento sulla tenuta dei cani - spiega Casale -. Gli agenti hanno pattugliato da metà febbraio a oggi diverse zone di Montesilvano: da via Roma a corso Umberto fino al lungomare e tramite appostamenti in borghese hanno sorpreso e sanzionato chi non rispetta le regole, in alcune occasioni anche chi abbandona rifiuti e chi li ripone nei cassonetti in orari proibiti. Grazie anche all’incremento del numero di agenti sono state impiegate due unità al giorno per cinque giorni in tutte le zone della città. Qualcuno naturalmente – sottolinea - non è stato felice della sanzione e ha inventato le scuse più strane sulla dimenticanza dei sacchetti per la raccolta, mentre altri hanno giustificato l’assenza del microchip dicendo che il cane era stato regalato. Per pagare le multe ci sono 60 giorni di tempo. Il servizio da parte della polizia locale proseguirà anche nei prossimi mesi sempre in borghese”.