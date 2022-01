A Montesilvano elevate in un anno più di 16 mila multe dalla polizia locale

Sono complessivamente più di 16 mila le multe che sono state elevate a Montesilvano nel corso del 2021 dalla polizia locale.

A fare la voce grossa delle 16.306 violazioni al codice della strada, sono le contravvenzioni derivanti dai photored installati su alcuni degli impianti semoforici cittadini.

In particolare, lo scorso anno sono state 10.589 le contravvenzioni per il cambio di corsia a poca distanza dall’incrocio o per aver superato la linea di stop e 5.233 per il passaggio a semaforo rosso per un totale di 15.822 infrazioni. I photored sono in corso Umberto I, in via Vestina, via Cavallotti, viale Europa e via Chiarini.

Diverse anche le multe comminate per l'uso scorretto dei monopattini. L'obiettivo della polizia locale, guidata dal comandante Nicolino Casale, è quello di avere una maggiore sicurezza lungo le strade cittadine.