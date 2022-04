Il Comune di Montesilvano prevede entrate per 4 milioni di euro con le multe della polizia locale

Ammonta a poco più di 4 milioni di euro la previsione di entrata nella casse comunali di Montesilvano grazie alle multe che saranno elevate nel corso del 2022 per le infrazioni al codice della strada.

La cifra è contenuta in una delibera approvata dalla giunta comunale guidata dal sindaco Ottavio De Martinis lo scorso 25 febbraio.

Come si legge nel provvedimento, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada devono essere annualmente destinati, con deliberazione della giunta comunale, come segue: le sanzioni ex articolo 208 CdS (sanzioni amministrative per violazioni al CdS) in misura non inferiore al 50%, per le seguenti finalità: per il 12,50% (quota minima) a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade (minimo 25%); per il 12,50% (quota minima) a attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature (minimo 25%); per il restante 25% ai seguenti interventi: manutenzione delle strade di proprietà dell'ente; installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell’ente; redazione dei piani urbani del traffico; interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti); corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado; forme di previdenza e assistenza complementare per il personale addetto alla polizia locale; interventi a favore della mobilità ciclistica; assunzione di personale stagionale a progetto; finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni; acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

Per le sanzioni ex articolo 142 CdS (violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza) 50% destinate all’ente proprietario della strada (ad esclusione delle strade in concessione) 50% destinate dall’ente accertatore per le seguenti finalità: interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti; potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale.