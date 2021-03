Sorpresi a consumare davanti ad un bar in via Vestina a Montesilvano: scattano le multe e la chiusura dell'attività

Continuano senza sosta i controlli dei carabinieri di Montesilvano sul territorio per contrastare la violazione delle normative e restrizioni anti Covid. Nelle ultime ore i pattugliamenti sono stati ulteriormente rafforzati, e nella serata di ieri una pattuglia che transitava in via Vestina ha notato delle persone davanti ad un bar che consumavano nonostante i divieti attualmente in vigore.

Sono stati così sanzionati due clienti e i due gestori del locale con sanzioni pari a 400 euro. Per il bar è scattata anche la chiusura per cinque giorni. Pochi giorni fa sempre i carabinieri di Montesilvano avevano sanzionato e chiuso temporaneamente un ristorante dove erano state sorprese alcune persone a cenare.