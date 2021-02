Multe per assembramenti a Montesilvano, un locale chiuso per apertura fuori orario

Uno dei tre esercizi controllati dai carabinieri è stato chiuso per 5 giorni dopo aver reiterato la violazione al Dpcm, avvenuta in pochi giorni: l'attività commerciale era ancora aperta al pubblico alle ore 20:20

Dopo l’istituzione della zona rossa, i carabinieri di Montesilvano hanno rafforzato ulteriormente i controlli per la verifica delle prescrizioni anti-Covid. Nelle ultime ore sono state controllate 106 persone, di cui 10 sanzionate per violazione delle norme anti contagio; 8 di queste si erano assembrate all’esterno di alcuni locali a consumare alcolici.

