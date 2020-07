L'idea del mulino piace anche al club "Forza Silvio - Rinascita per Montesilvano"

Un nuovo mulino a vento, simile a quello che negli anni '70 e '80 faceva bella mostra nella zona dei grandi alberghi, da riposizionare in via Maresca con le stesse attrazioni di allora. La geniale trovata del sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis sta trovando i favori della cittadinanza che reagisce con entusiasmo all'ipotesi di potersi riappropriare di un simbolo che ha rappresentato per decenni la vera immagine identitaria della città dal punto di vista turistico.

A schierarsi apertamente in maniera favorevole è il club "Forza Silvio - Rinascita per Montesilvano" che si propone all'attenzione dell'amministrazione comunale con alcuni suggerimenti da integrare all'idea di base con il presidente Roberto Rosa:

"In un’ottica di una maggiore offerta turistica della nostra città possiamo prevedere la possibilità di realizzare un parco pubblico retrostante il Pala Dean Martin, all’interno del quale creare centri fitness, spazi verdi attrezzati per picnic e aree sgambettamento cani, prevedendo in quest’ultimo caso, così come già accaduto in altre realtà del nord Italia, la suddivisione per taglie e razze a garanzia di una maggiore sicurezza. Si potrebbe prevedere anche l’installazione di adeguati impianti d’illuminazione a led in modo tale da ottenere un risparmio in termine di manutenzione e consumi, scongiurando il verificarsi di situazioni di degrado e pericolosità per l’incolumità pubblica"