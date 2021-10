A Montesilvano fine settimana all'insegna del Motor Show per gli appassionati di auto e moto

Presentato questa mattina dall'amministrazione comunale il "Montesilvano Motor Show" che si terrà sabato 23 e domenica 24 ottobre dalle 10 alle 20 al Pala Dean Martin di Montesilvano. L'evento è organizzato dall'associazione RewindPiù, con il patrocinio del Comune. Alla presentazione erano presenti il sindaco Ottavio De Martinis, gli assessori Alessandro Pompei e Deborah Comardi rispettivamente allo sport e agli eventi e il presidente dell'associazione RewindPiù Fiorenzo Perrotti. Tre auto sono state esposte in piazza Diaz per l'occasione, ovvero una Volkswagen Pulmino T1, una Cadillac Deville e una Peugeot 508 elettrica. Il sindaco ha parlato di un evento che segna, dopo mesi difficili, un ritorno alla normalità per il territorio e per il Pala Dean Martin:

"Il Montesilvano Motor Show si inserisce a pieno titolo in un percorso iniziato dal 2019, che vuole proiettare una struttura attrattiva e appetibile come quella del Palacongressi, e di conseguenza l’intera città con tutte le sue strutture ricettive, in un panorama sempre più ampio. È un piacere inoltre vedere il ritorno a Montesilvano di questa kermesse legata ai motori, la nostra città ha una tradizione legata a questo mondo e in passato tanti appassionati ricorderanno anche la prestigiosa Coppa Acerbo. Una iniziativa importante anche per la sicurezza con degli spazi riservati ai più piccoli. Ci sono tutti gli ingredienti per un sano divertimento e per trascorrere a Montesilvano uno splendido weekend”.

Il presidente Perrotti ha aggiunto che l'evento è una vetrina per gli appassionati di due e quattro ruote, con le migliore marche e modelli, 50 concessionarie ed accessori e componentistica per gli appassionati di tuning:

"Interverranno club e 15 associazioni: dalle mitiche 500 al tuning, ai quod, alle macchine d’epoca, pezzi rari come vespe, sidecar, motard, cross e tanto altro. Sono previsti spazi importanti per il settore tuning & hi fi car, la manifestazione è anche dedicata alla personalizzazione, che si distinguerà per l’elevato livello qualitativo delle auto esposte, con allestimenti interessanti. Ci saranno anche dei simulatori guida per vivere un’esperienza straordinaria su una monoposto della formula uno e su una moto della Yamaha. Nell’area esterna del Palacongressi verrà allestito uno spazio per i test drive, per alcuni raduni e si svolgeranno alcune iniziative sulla sicurezza stradale, con i bambini per mini moto e mini cross. Sono previsti stand gastronomici per rifocillare visitatori ed espositori. L’ingresso è gratuito e si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-Covid19 vigenti al momento”.