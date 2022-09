Montesilvano, motociclista si scontra con un cane: morto l'animale, ferito il centauro [FOTO]

Incidente ieri mattina 11 settembre a Montesilvano, in via Chiarini. Un motociclista, infatti, si è scontrato con un cane che si trovava in mezzo alla carreggiata. Ad avere la peggio è stato l'animale che è deceduto mentre il centauro ha riportato dolore a gamba e bacino oltre a escoriazioni multiple. Soccorso dai sanitari della Pubblica assistenza Montesilvano, è stato medicato sul posto e poi trasportato in ospedale per accertamenti.