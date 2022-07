Nel pala Dean Martin la mostra di grafica umoristica di Marco D'Agostino

Una mostra personale di grafica umoristica di Marco D'Agostino nel pala Dean Martin di Montesilvano.

È quella che verrà inaugurata sabato pomeriggio (23 luglio) e andrà avanti fino al prossimo 7 agosto.

Il titolo dell'esposizione, patrocinata dal Comune, è “Universitas & Co”.

All'inaugurazione Interverranno le istituzioni comunali, quelle della Provincia di Pescara, critici e giornalisti e sarà presente l’autore, per una chiacchierata informale sulle sue opere. «In esposizione», spiega l’artista Marco D’Agostino, «oltre 100 opere, tra caricature e cartoons. Rappresentate caricature di personaggi internazionali (politica-sport-arte-ecc.), tanti cartoons riguardanti temi di attualità, di problematiche globali socio-culturali, nonché alcune opere naturalmente dedicate alla città di Montesilvano, oltre a personaggi legati alla città (Dean Martin- Guy Moll - Jovanotti) e, per finire….molti cartoons dedicati alla Pandemia».

Un’occasione unica per non mancare e godersi della satira umoristica attraverso le immagine caricaturali e di grafica di Marco D’Agostino.