Una mostra - laboratorio dei progetti degli studenti universitari per la rigenerazione urbana di via Rimini a Montesilvano

Una mostra laboratorio dei progetti di riqualificazione e rigenerazione urbana del quartiere popolare di via Rimini a Montesilvano quella che si è tenuta il 28 maggio nell'area oggetto del progetto degli studenti di architettura dell'università d'Annunzio di Chieti - Pescara, inseriti all’interno del “Laboratorio di

progettazione architettonica ed urbana”

Circa 40 studenti e collaboratori, insieme al professor Alberto Ulisse, al sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, al presidente Ater Pescara Mario Giuseppe Lattanzio, al direttore dell’Ater Gianni D’Addazio e al

dirigente del settore pianificazione territoriale del Comune di Montesilvano Domenico Fineo, con i residenti del quartiere, hanno discusso di opportuni e possibili scelte di riconnessione urbana e rigenerazione degli

spazi aperti e i nuovi servizi al quartiere, attraverso idee, ipotesi e soluzioni degli studenti ; i progetti hanno riguardato anche una indagine progettuale e conoscitiva per l’adeguamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici esistenti e la riqualificazione delle facciate urbane, dell’edilizia residenza pubblica di Via Rimini a Montesilvano.

Questo metodo di lavoro vuol rappresentare fortemente un processo aperto e condiviso per la rigenerazione urbana, architettonica e sociale del quartiere, attraverso una progettualità coordinata che, a partire delle problematiche esistenti nel quartiere e degli edifici erp, porteranno alla proposta di ipotesi di progetto da poter adottare per la risoluzione delle questioni e delle problematiche attualmente presenti. L’obiettivo del laboratorio urbano è quello di definire un ventaglio di progetti di fattibilità tecnica ed economica e le “linee-guida” per gli interventi sugli spazi aperti e gli edifici di edilizia residenziale pubblica. Questo processo è inserito all’interno di una “Convenzione scientifica e di ricerca” che il Comune di Montesilvano sta sottoscrivendo con il dipartimento di Architettura per lo studio dei “quartieri di edilizia residenziale pubblica” nel territorio comunale di Montesilvano, in particolare per la esplorazione di idee progettuali e la definizione di un abaco di soluzioni possibili e di linee guida a partire dalla necessità dalla riqualificazione architettonica degli edifici per l’abbattimento delle barriere architettoniche e la progettazione urbana degli spazi pubblici “tra le case”, con l’inserimento di aree attrezzate e piccoli servizi alla residenza e per i residenti del quartiere.

Il quartiere di via Rimini attualmente è interessato da una “scheda progetto” per un primo lotto di interventi su Fondi di finanziamento Fsc (2021-’27) per la rigenerazione urbana, per l’efficientamento energetico e per l’abbattimento delle barriere architettoniche all’interno del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (“scheda progetto” del 07.09.2023, prot.11481), per un importo complessivo di circa € 8.570.000,00.

Dopo l’esperienza condotta nel quartiere di via Rigopiano a Pescara, con il coinvolgimento degli studenti del Dipartimento di architettura, ora prende avvio il “Laboratorio di rigenerazione urbana” che avrà come oggetto la rigenerazione del quartiere di via Rimini inserendosi su un primo programma di studio dei quartieri di Edilizia Residenziale Pubblica, avviato dall’Ater sui territori della “Nuova Pescara” (nei comuni di Pescara, Spoltore e Montesilvano), a partire dalla “Convenzione scientifica e di ricerca” che Ater ha già sottoscritto, da tempo, con il dipartimento di architettura.