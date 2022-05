Montesilvano e il quartiere Villa Verrocchio piangono la scomparsa a 33 anni di Renato Di Gregorio

È morto all'età di 33 anni Renato Di Gregorio, giovane imprenditore di Montesilvano titolare dell'omonimo negozio di ottica in via Marinelli. Di Gregorio è deceduto a seguito di una malattia, ed era molto conosciuto sia in tutta la città che nel quartiere di Villa Verrocchio. Tanti i messaggi di cordoglio e dolore degli amici e dei conoscenti, fra cui quello della pagina Facebook del suo quartiere:

"La nostra comunità è stata colpita da un grande lutto. Ci stringiamo nel dolore alla famiglia Di Gregorio per la scomparsa di Renato ". I funerali si terranno domani martedì 10 maggio nella chiesa di San Giovanni Bosco in via Lanciano a Montesilvano alle 10. Lascia la madre Nina, il padre Paolo, la sorella Alessandra.