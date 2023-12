Montesilvano in lutto, è morto lo storico pasticcere Dante Pierdomenico

Montesilvano è in lutto per la morte dello storico pasticcere Dante Pierdomenico, titolare della Pasticceria Dante. L'uomo, che era Cavaliere del Lavoro, aveva 77 anni. Lo piangono la moglie Antonietta, la figlia Anna, la nipotina Alma e le sorelle Velia, Grazietta e Lella.

I funerali si terranno sabato 23 dicembre alle ore 14,30 nella chiesa parrocchiale della Visitazione della Beata Vergine Maria, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, a Pescara. Dopo le esequie, la salma verrà tumulata nel cimitero di Loreto Aprutino. Nel frattempo è stata allestita la camera ardente nella casa funeraria "Dimora del silenzio" a Montesilvano.

L'ex sindaco Renzo Gallerati lo ricorda così: "L'amicizia, la stima e l'esempio sono immortali. Non a caso il Capo dello Stato volle insignirti, accogliendo la proposta del tuo sindaco, con l'onorificenza al Merito della Repubblica. Ciao, Dante, ciao Cavaliere! Prega per noi e noi per te".