Montesilvano in lutto per la morte dell'ex sindaco Domenico De Massis

È morto ieri pomeriggio a 73 anni Domenico De Massis, ex sindaco di Montesilvano ed ex assessore regionale. Era ricoverato da tempo in una residenza sanitaria a Spoltore. I funerali si terranno nel pomeriggio di domani, 7 novembre, alle ore 15 nella chiesa di Sant'Antonio a Montesilvano. La salma verrà poi tumulata nel cimitero di Città Sant'Angelo.

Questo il ricordo dell'attuale sindaco Ottavio De Martinis: "Politico appassionato e vicino ai cittadini e al territorio. La sua scomparsa addolora tutti, specie per le condizioni economiche e di salute che hanno caratterizzato gli ultimi anni della sua vita. Nelle più recenti occasioni in cui ho avuto modo di interagire con lui ho provato tanta tenerezza. Porterò di lui un caro ricordo sia come uomo che come politico e sono certo che lo stesso sarà per l'intera Montesilvano".

Un altro ex sindaco della città adriatica, Renzo Gallerati, lo piange su Facebook con queste parole: "Ciao, Mimmo De Massis. Ti abbiamo sempre salutato così. Fin quando ci è stato possibile. Mi resta il vissuto ricordo di un amico, di un sindaco operoso e di un eletto in Regione. Anche in tempi non sempre agevoli della politica locale e oltre. Riposa in pace".

Gianna Pulsone, sul gruppo Facebook "La Piazzetta di Montesilvano", esprime "tanta tristezza" per il decesso di De Massis e aggiunge: "La mia conoscenza risale ai tempi della sua agenzia in piazza Salotto a Pescara. Emozionante ricevere da lui, nel 1984, la pergamena con medaglia d'argento al merito. Caro Mimmo, possa tu trovare quella pace che negli ultimi anni non ti è stata concessa".

Da registrare, infine, il cordoglio di Food Services, che partecipa "al dolore per la scomparsa di Domenico De Massis" in quanto "padre del nostro direttore generale Angela". E aggiunge: "A Domenico dobbiamo riconoscenza per la tenacia e dedizione profusa nel suo impegno politico e imprenditoriale a favore della promozione del nostro territorio. Ad Angela e ai familiari un forte abbraccio da parte dello staff di Food Services".