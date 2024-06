Montesilvano piange la scomparsa dell'attore e regista Ennio Tozzi

È morto all'età di 63 anni Ennio Tozzi, regista e attore molto conosciuto in Abruzzo. Colpito da un malore improvviso, viveva a Montesilvano dove si svolgeranno i funerali il 3 giugno alle 15 nella parrocchia della Beata Vergine Maria della Chiesa in via Sele. Lascia la moglie Filomena, le figlie Eleonora e Laura, il papà Raffaele, il fratello Gianluca.

Stimato professionista, aveva recitato in diversi film ed aveva frequentato la scuola di recitazione di Alessandra Galante Garrone. Era fra i fondatori del "Teatro immediato" di Pescara, che lo ricorda con affetto e stima:

"Ennio Tozzi è morto. Era uno dei fondatori di Teatro Immediato. Con lui condividemmo dieci anni intensi di vita e di teatro nella nostra sede storica di Via Gobetti. Si viveva come una famiglia, eravamo una famiglia e lui era parte di quella famiglia Poi le nostre strade undici anni fa si separarono. Negli ultimi anni il Teatro Immediato è stato falcidiato da lutti e malattie e ciò nonostante prosegue la sua strada. Ennio ha rappresentato una parte fondamentale del nostro cammino umano e artistico, come attore, come regista e come insegnante nei tanti corsi e laboratori teatrali. Ennio, ti stringo a me."