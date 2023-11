Morto per un malore improvviso lo storico edicolante di Montesilvano Donato Marchetti

Ha avuto un malore improvviso mentre si trovava nella sua abitazione ed è morto all'età di 80 anni Donato Marchetti, edicolante di Montesilvano che gestiva da anni la sua attività sul lungomare, di fronte allo stabilimento Bagni Bruno. Nonostante l'intervento dei soccorritori nella casa al confine fra Montesilvano e Cappelle sul Tavo, l'uomo purtroppo è deceduto. Molto conosciuto nella zona dove gestiva la sua edicola assieme alla moglie che aveva rilevato dopo essere andato in pensione come dipendente, era apprezzato per la sua gentilezza, disponibilità e allegria. E proprio sulla pagina Facebook di Bagni Bruno è stato postato un messaggio di cordoglio per la morte di Marchetti:

"Oggi è venuto a mancare il nostro amico Donato Marchetti, "il nostro edicolante da una vita". Ci mancherà tantissimo. Condoglianze alla famiglia". Lascia la moglie Adele e i figli Maria e Gianluca. I funerali si terranno mercoledì 22 novembre alle 10,30 nella chiesa della Beata vergine Maria del Carmelo a villa Carmine.