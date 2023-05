È morto Donatantonio De Falcis, ex dirigente dell'Arssa e presidente del Lions Club di Montesilvano

Montesilvano piange la scomparsa di Donatantonio De Falcis, ex dirigente dell'Arssa e presidente del Lions club. Aveva 74 anni, ed è stato stroncato da un malore improvviso nella giornata di domenica 21 maggio nel suo paese d'origine, Gessopalena. Lascia la moglie Giusy e i tre figli Maddalena, Pierfrancesco ed Eleonora. De Falcis aveva ricoperto incarichi dirigenziali nell'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo (Arssa) ed era stato anche dirigente del Polo Agire.

Molto conosciuto e stimato a Montesilvano dove si era trasferito da tanti anni, attualmente era presidente del Lions Club. Cordoglio e vicinanza è stata espressa dagli amici, dai colleghi e da tutti i circoli Lions abruzzesi e anche di altre regioni. Il Polo Agire lo ricorda così:

"Addolorati per la perdita del carissimo Donatantonio De Falcis, che per anni ha fornito il suo prezioso contributo alla guida del Polo agroalimentare d’Abruzzo, esprimiamo il cordoglio alla famiglia a nome del Presidente William Di Carlo, dei consiglieri tutti, del revisore unico, del direttore, dei dipendenti e dei soci." Il ricordo del sindaco Ottavio De Martinis:

"Ho appreso con grande sgomento la triste notizia della scomparsa dell’amico Donato Antonio De Falcis, presidente del Lions club di Montesilvano. Una persona dalle indiscusse qualità umane, estremamente garbata e piacevole con la quale ho avuto l’onore di collaborare grazie alle innumerevoli attività benefiche che era dedito portare avanti con l’associazione. Mi scorrono alla mente i momenti più recenti che ci hanno visti l’uno al fianco dell’altro per costruire qualcosa di buono per gli altri e per la nostra città. Uno di questi è sicuramente il giorno in cui abbiamo ospitato nella sala consigliare il poster per la pace, il concorso ideato proprio dall’associazione solidaristica per sensibilizzare i giovani sui temi della pace e dell’amicizia tra i popoli. Tra i momenti che serberò sempre nel cuore, l’ultimo incontro con Antonio, lo scorso 7 maggio, in occasione del congresso distrettuale del club che si è tenuto nel Gran Hotel Adriatico. La sua improvvisa dipartita lascia un grande vuoto in tutte le persone che, come me, hanno avuto la fortuna di conoscerlo ed esprimo il mio cordoglio e tutta la mia vicinanza alla sua famiglia e a tutti gli amici del club, certo che il suo ricordo continuerà a vivere negli insegnamenti e nelle opere solidaristiche in cui ha sempre creduto." I funerali si terranno il 23 maggio a Gessopalena.