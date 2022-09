Addio a don Bruno, la comunità di Montesilvano e l'arcidiocesi piangono il parroco: "Uomo pacato ed accogliente"

Lutto nell'arcidiocesi Pescara-Penne: è morto nel pomeriggio di ieri don Bruno Valente. A dare notizia della scomparsa del parroco 91enne è la stessa arcidiocesi. N

ato a Fara San Martino (Ch) il 6 novembre 1930, don Bruno fu ordinato sacerdote il 27 novembre del 1955 presso la congregazione Figli della Santa Famiglia. “Arrivato in diocesi nel 1974 si è messo subito a servizio della chiesa locale – ricorda monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo dell'arcidiocesi – prima come vice-parroco a San Giovanni Bosco, poi come vicario economo a Castiglione Messer Raimondo e a Santa Caterina di Loreto. All’inizio degli anni ’80 è giunto a Montesilvano abbracciando la sfida di una parrocchia nuova, San Raffaele, e di un quartiere in piena crescita; col suo modo di fare pacato e accogliente ha conquistato passo dopo passo la gente del territorio e con la sua gente ha continuato a camminare anche una volta raggiunti i limiti di età per il ministero”.

Molto conosciuto a Montesilvano, Don Bruno era stato protagonista qualche tempo fa di uno spiacevole episodio di cronaca quando fu ritrovato in casa dopo diversi giorni da una caduta che gli aveva reso impossibile rialzarsi. Erano stati proprio alcuni suoi conoscenti a fare la segnalazione alle forze dell'ordine non avendo sue notizie da giorni con i vigili del fuoco che lo avevano trovato riverso a terra.

Proprio la città in cui ha passato oltre 40 anni gli porgerà l'ultimo saluto con i funerali che si terranno sabato 10 settembre alle 9 nella chiesa San Raffaele. A celebrare le esequie sarà monsignor Valentinetti.

La camera ardente è stata allestita nelle sale della casa funeraria Verrocchio.