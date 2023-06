Morto per un malore l'imprenditore di Montesilvano Davide Di Febo

Montesilvano piange la scomparsa improvvisa di Davide Di Febo, imprenditore di 52 anni scomparso a causa di un malore fatale. Molto conosciuto e stimato a Montesilvano, era titolare di una ditta di camion per spurgo e igiene. Lascia la moglie Adelina, i due figli Alessio e Danilo, la sorella Anna Maria e il fratello Alessandro, la mamma Giovanna. Di Febo era anche appassionato di sport e aveva in più occasioni sponsorizzato delle squadre di calcio amatoriali. Tutti lo ricordano come un uomo che amava la vita, sempre attivo e disponibile per qualsiasi necessità.

"I ricordi veramente belli continuano a vivere e a splendere per sempre, pulsando dolorosamente insieme al tempo che passa" scrivono nel manifesto di cordoglio gli amici. "Un fulmine a ciel sereno, un pezzo di storia di vita che resterà indelebile...ricordi che mi piombano addosso tutti insieme.Non ci posso credere." I funerali si terranno giovedì 15 giugno nella parrocchia della beata vergine Madre Maria di via Sele alle 15,30.