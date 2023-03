Montesilvano e il calcio dilettantistico piangono la scomparsa di Antonio Pellicciotta

È morto all'età di 67 anni Antonio Pellicciotta, molto conosciuto a Montesilvano per la sua attività di allenatore di calcio e organizzatore di partite e tornei anche a scopo benefico. Aveva allenato squadre locali come il Cericola e Villa Carmine. Lascia la moglie Emilia ed i figli Elena, Stefania e Luca.

Anche il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis ha voluto ricordare Pellicciotta con un post sui social:

"La tua scomparsa lascia un enorme vuoto. Dal profondo del cuore grazie per quello che hai rappresentato e per quello che ci hai regalato. Ciao Antonio". Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza da parte di conoscenti, amici, giocatori che lo hanno avuto come allenatore e società calcistiche di Montesilvano. I funerali si terranno domenica 5 marzo nella chiesa di San Raffaele Arcangelo alle ore 10.