L'ultimo saluto a Gianluca Di Zio, tra i fondatori dell'associazione Carrozzine Determinate

Ha perso la vita a 52 anni Gianluca Di Zio, uno dei fondatori di Carrozzine Determinate. Originario di Loreto Aprutino, ma residente a Montesilvano, è morto all’Hospice di Pescara. Nella mattina di martedì 16 luglio si sono svolti i funerali, nella chiesa di Santa Maria Regina in Mirabello, a Loreto. Tetraplegico da 24 anni, per via di un incidente stradale, il mese scorso Di Zio aveva perso il fratello Mauro, ex sindaco di Loreto.

Claudio Ferrante, presidente dell’associazione Carrozzine Determinate, dedica all’amico un bellissimo ricordo. Queste le parole scritte sulla propria pagina facebook:

«Ciao grande maestro di vita! Mi perdonerai se oggi non sono felice 10 e lode. Ma chi come me, non ha il dono della fede non riesce a pensarti da un'altra parte, perché non esiste un'altra parte. Infatti sei qui, non sei da un'altra parte. Sei qui a darci un'altra vera lezione di vita. Io ho avuto la fortuna di far parte della tua vita e mi hai insegnato il vero senso della vita. Tu sei quello della positività, della bellezza, sei quello che mi ha reso orgoglioso di essere al tuo fianco. E tu sempre al mio fianco con la nostra meravigliosa associazione, le carrozzine determinate. Non mi hai mai lasciato solo, abbiamo combattuto e difeso il diritto di tutti…»

«Grazie per avermi insegnato che mangiare l'anguria significa essere privilegiati. Ti sei attaccato alla vita in ogni modo e in ogni modo ci hai donato amore e felicità. Gianluca, ti prometto che solo per qualche giorno tolgo la lode ma poi, grazie ai tuoi insegnamenti, tornerò ad essere felice 10 e lode. Grazie Gianlù per avermi insegnato quanto sia bella e straordinaria la vita!»