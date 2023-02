Lutto cittadino a Montesilvano per la morte di Andrea Silvestrone e di due dei suoi figli: la decisione del sindaco De Martinis

Sarà giornata di lutto cittadino domani, domenica 5 febbraio, a Montesilvano. A deciderlo il sindaco Ottavio De Martinis dopo la tragedia avvenuta questa mattina sulla A14 dove, a seguito dell'impatto con un tir nella galleria "Castello" all'altezza di Grottammare (Ascoli Piceno), l'avvocato e atleta paralimpico Andrea Silvestrone e due dei suoi tre figli hanno perso la vita. Il terzo figlio di Silvestrone è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Le Torrette di Ancona.

Nel pomeriggio il primo cittadino ha voluto portare personalmente il suo messaggio di cordoglio e vicinanza alla moglie del 49enne e madre dei tre ragazzi.

Appresa la notizia De Martinis aveva subito parlato di "sconforto totale" ricordando il 49enne tennista capace di raggiungere importanti obiettivi nello sport e nella vita senza farsi buttare giù dalla malattia che lo aveva costretto alla sedia a rotelle, come "un esempio per tutti di grande forza e determinazione, una persona generosa che amava la vita con tutto se stesso. Non ci sono parole per descrivere il dolore e la profonda tristezza che mi attanagliano in queste ore - aveva aggiunto -. Mi stringo alla famiglia e prego per il piccolo che in questo momento sta lottando in ospedale".