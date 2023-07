Muore per un malore al policlinico Gemelli, aperta un'inchiesta sul decesso della 40enne abruzzese Alessia Puglielli

Alessia Puglielli, 40enne originaria di Sulmona, è morta per un attacco cardiaco al policlinico Agostino Gemelli di Roma dove era ricoverata da alcuni giorni. Sulla sua morte la procura della Capitale ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia che sarà eseguita all'università La Sapienza. A riportare la notizia è l'agenzia LaPresse.

Nelle prossime ore saranno analizzata la cartella clinica della donna e tutta la documentazione sanitaria che la riguarda. Verranno anche ascoltate alcune persone informate sui fatti per cercare di fare chiarezza su quello che sembra essere un vero e proprio giallo.

La giovane abruzzese prima di trasferirsi a Roma per seguire il fidanzato, un musicista romano, viveva a Montesilvano. Martedì 5 luglio si è sentita male. Ad allertare i soccorsi è stato proprio il compagno. È stata portata con un'ambulanza del 118 al Gemelli dove è arrivata in condizioni gravi: dopo quattro giorni il malore improvviso e il decesso.

La sua morte ha scosso profondamente la comunità di Sulmona e quella di Montesilvano. Tanti i messaggi sui social per lei, da quelli degli amici a chi l'ha avuta come personal trainer: per tutti una ragazza bella, solare e con un bellissimo sorriso.