Muore a soli 29 anni: Montesilvano piange Federica De Flavis

È morta a soli 29 anni per una lunga malattia che purtroppo non è riuscita a sconfiggere. Montesilvano piange Federica De Flavis, morta ieri nella sua abitazione dopo aver lottato per tre anni contro il male che l'ha portata via dall'affetto dei suoi cari. Federica lavorava nell'attività di famiglia e viveva nella zona dietro la pineta sul lungomare di Montesilvano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dolore ed incredulità fra gli amici che la salutano e ricordano su Facebook. I funerali si terranno oggi 6 agosto alle ore 16 nella chiesa di Santa Maria Madre in via Sele.