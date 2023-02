Anche Montesilvano ha la sua squadra di pallanuoto: al via il campionato di serie C per la Swim Action

Presentato e salutato in Comune a Montesilvano il team della squadra di pallanuoto della città, la Swim Action Montesilvano. In occasione dell'avvio del campionato nel quale militerà l'unica formazione di pallanuoto della cittò, ovvero il campionato interregionale di serie C Lazio, il sindaco Ottavio De Martinis e l'assessore Alessandro Pompei hanno salutato giocatori e staff tecnico.

Questo è il secondo anno di attività della società sportiva che ha compiuto quattro anni di vita e che, a causa della pandemia, è stata ferma per due anni. La squadra è composta da 19 ragazzi, dai 14 ai 20 anni, che svolgono una parte delle attività alle Naiadi, e che per carenza di spazi sono costretti a chiedere ospitalità alla piscina Le Gemelle di Lanciano. Il presidente D'Onofrio ha infatti ringraziato proprio il direttore, nonché presidente della società sportiva frentana di Le Gemelle Franco D’Intino e il tecnico Alessandro Di Muzio che consentono l'uso delle piscine. L’obiettivo del campionato è la salvezza tranquilla con la valorizzazione dei giovani per le categorie superiori.

Il campionato si concluderà il 17 giugno dopo aver affrontato nelle 18 partite del torneo tutte e dieci squadre partecipanti. De Martinis e Pompei:

"Auguriamo i migliori risultati al sodalizio della Swim Action Montesilvano. Siamo orgogliosi di questi giovani che porteranno il nome della nostra città sulle loro calottine e che ci daranno delle grandi soddisfazioni. Un plauso al presidente D'Onofrio per aver avviato la prima compagine montesilvanese. Ad maiora!". La squadra è così composta: Alessandro Buccione, Alberto Nativio, Marco Di Ferdinando, Edoardo Santarelli,

Cristian Terrenzio, Marco Gagliardi, Filippo D'Antuono, Tommaso Gangai, Andrea Di Marzio, Edoardo Di Gianvittorio, Daniele D’Anteo, Benedetto Lauducci, Lorenzo Cosimati, Manfredi Di Girolamo, Simone Di Cristoforo, Luigi Scardapane, Alessandro Adducchio, Mario Colantonio. Fabrizio D'Onofrio presidente e allenatore, Roberto Rosa direttore commerciale.