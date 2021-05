Montesilvano e Silvi insieme per il nuovo servizio di bike sharing "Costa Blu"

Presentato il nuovo servizio di bike sharing "Costa blu" che vede la collaborazioni dei comuni di Montesilvano e Silvi, e che garantirà a cittadini e turisti la possibilità noleggiare biciclette a pedalata assistita o tradizionali da poter utilizzare sui territori comunali di entrambe le città. Alla presentazione erano presenti il sindaco di Montesilvano De Martinis, l'assessore Aliano, il sindaco di Silvi e l'assessore alla mobilità Giancola che hanno fatto in bici un giro dal palazzetto in via Po a Silvi arrivando alla stazione di Montesilvano.

De Martinis ha ricordato che il bike sharing è un servizio fondamentale per la mobilità sostenibile, e dopo i monopattini ora ci sono anche le biciclette a disposizione per ridurre il traffico e l'inquinamento:

"Da oggi si potrà comodamente prendere la bici per girare in città e per arrivare fino a Silvi in maniera divertente e salutare. Ringrazio il sindaco Scordella con il quale c’è sempre stata un’ottima collaborazione, ora attendiamo anche l’adesione di altri comuni sulla costa per allargare il raggio d’azione"

A Montesilvano sono state posizionate sette stazioni di prelievi per le bici elettriche o tradizionali ha aggiunto Aliano:

"Siamo stati i primi ad attivare l’iniziativa con Costa Blu. Le colonnine sono state installate nella zona dei grandi alberghi, lungo viale Aldo Moro all’altezza di piazza America, davanti al PalaRoma di Santa Filomena, alla stazione ferroviaria, in piazza Guy Moll, in via Sele e in via Verrotti altezza del parco Le Fiabe."