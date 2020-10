Montesilvano, il campo da calcio di via Foscolo riconsegnato alla città

Il campo sportivo "Ugo Consorte" di via Foscolo a Montesilvano torna a disposizione delle società dilettantistiche locali per gli allenamenti e le partite, salvo divieti del decreto ministeriale.

Grazie ai fondi comunali utilizzati per le opere di riqualificazione dell'impianto di gioco, l'amministrazione si è adoperata sul manto erboso completamente rimesso a nuovo, mentre altri lavori hanno interessato gli spogliatoi, tra tinteggiatura, sostituzione delle rubinetterie e dei sanitari danneggiati, igienizzazione e sanificazione di tutti gli ambienti.

L'assessore allo Sport, Alessandro Pompei, e la presidente della commissione Sport, Alice Amicone, hanno seguito ogni fase degli interventi iniziati a fine agosto scorso.