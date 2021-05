Tutto pronto a Montesilvano per il passaggio del Giro d'Italia, l'assessore Pompei: "Disagi per poco più di un'ora"

Montesilvano è pronta ad accogliere venerdì 14 maggio il Giro d'Italia che nella tappa Notaresco - Termoli transiterà anche lungo le strade della città. Il gruppo di ciclisti arriverà orientativamente fra le 13.30 e le 13.45 sul territorio comunale, arrivando da nord lungo la Nazionale Adriatica ed attraversando un tratto di Corso Umberto fino alla rotatoria della stazione, per poi dirigersi verso Cappelle sul Tavo attraversando tutta via Vestina. Le strade interessate quindi saranno chiuse al traffico poco da poco prima delle 12 fino al completamento del passaggio di tutti i partecipanti fa sapere il Comune:

Il sindaco De Martinis ha disposto la chiusura di tutte le scuole comunali, mentre l'assessore allo sport Pompei ha spiegato che in definitiva, i disagi al traffico e ai cittadini dureranno poco più di un'ora:

"Ma a fronte di un evento sportivo di questa rilevanza ed in base alle suddette comunicazioni ci sarà il modo di organizzarsi adeguatamente per questo straordinario momento di sport, aggregazione e visibilità nazionale, nella speranza di poter ospitare al più presto anche la partenza o l'arrivo di una tappa. Grazie a tutti per la disponibilità e la partecipazione che certamente sapremo dimostrare"