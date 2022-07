Non sapevano nuotare: 4 abruzzesi attraversano lo Stretto di Messina e vincono la sfida, tra loro un montesilvanese

C'è ance un montesilvanese tra i quattro abruzzesi che hanno attraversato lo stretto di Messina a Nuoto: è Alessandro Valletta. Lo riporta ChietiToday. Con lui Chiara Santoro di Vasto, Filomena Piccirilli di Pollutri e Miryam Cocco di Ortona. Per quattro mesi si sono preparati per affrontare l'impresa perché tale è stata visto che quando hanno deciso di affrontare questa sfida non sapevano nuotare. Riuscire per loro è stata “un'emozione unica”, dichiarano oggi. Un ricordo che rimarrà per sempre nel cuore di questi ragazzi che la loro battaglia personale l'hanno vinta lo scorso luglio.

Un'esperienza impensabile fino a qualche mese prima, frutto di impegno, costanza e determinazione. Chiara Santoro 31 anni di Vasto, Filomena Piccirilli 34 anni di Pollutri, Miryam Cocco 32 di Ortona e Alessandro Valletta 39 anni di Montesilvano si sono preparati a lungo per riuscire. “Attraversare lo stretto di Messina a nuoto é stata un'emozione unica - raccontano - dopo quattro mesi e mezzo di preparazione, senza saper nuotare, ritrovarsi lì è stato un vero e proprio sogno ad occhi aperti. Ciò che abbiamo imparato grazie alla traversata è che le paure sono limiti della mente ma non del cuore e che è la condivisione di un traguardo a rendere quel traguardo indimenticabile”.