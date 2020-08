Anche a Montesilvano arrivano i monopattini a noleggio: oltre 500 utilizzi nel primo giorno di servizio

Anche a Montesilvano è monopattino - mania. Nella giornata di oggi infatti è stato registrato un boom di utilizzi, oltre 500, per il servizio offerto dal Comune con la Helbiz e che prevede 100 monopattini a disposizione con la modalità free floating. I mezzi possono essere prenotati utilizzando l'app che localizza il monopattino più vicino. Una volta sbloccato con la scansione del codice Qr può essere utilizzato fino a Pescara, al costo di un euro per lo sblocco e 15 centesimi al minuto per ogni corsa, oppure facendo un abbonamento mensile da 30 euro che consente l'uso fino a 12 ore al giorno. Una volta utilizzato può essere lasciato in qualsiasi punto della città.

L'assessore Aliano ha fatto sapere che le previsioni indicano che gli utilizzi potranno arrivare anche a quota 1.500 al giorno:

Da oggi ci sono 100 monopattini e abbiamo previsto di poterne assicurare altri 200 per un totale di 300 mezzi. Al momento i punti di raccolta a Montesilvano sono sei largo Venezuela, la stazione ferroviaria, strada Parco all'altezza del Pala Roma, via Strasburgo, il centro d'intrattenimento Porto Allegro e la ex colonia marina Stella Maris, ma presto ci estenderemo anche a Villa Carmine, nella zona della Colonnetta e al parco Guy Moll

Il comandante della polizia locale Casale ha assicurato controlli per chi li utilizza e rispetto delle regole, con velocità massima 25 km/h e 6 km/h nelle aree ciclopedonali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.