A Montesilvano 80 studenti dell'Alessandrini imparano le regole stradali per l'uso del monopattino

Lezioni pratiche di guida sicura dei monopattini per 80 studenti dell'istituto Alessandrini di Montesilvano.

A organizzare l’incontro è stato il centro guida sicura Aci e Sara Vallelunga.

Presenti anche l’assessore alla Mobilità Sostenibile, Lino Ruggero, e il comandante della polizia locale, Nicolino Casale.

Dopo i preoccupanti dati di Aci-Istat sugli incidenti, il dato che si è registrato in Abruzzo nel 2021 è di 29 incidenti con 27 feriti e, di questi, 19 incidenti con 17 feriti proprio nella provincia di Pescara. La scorsa settimana si è svolta una sessione teorica finalizzata a diffondere la cultura della sicurezza stradale nell’utilizzo del monopattino elettrico e oggi gli studenti hanno effettuato il corso pratico nel piazzale del pala Dean Martin. Ottanta studenti sono stati chiamati a sperimentare sulla strada le regole da seguire e le tecniche di guida per una condotta responsabile e sicura quando si utilizza il monopattino.

«Spesso si sottovaluta la pericolosità del monopattino», spiega l’assessore Ruggero, «la scorsa settimana si è svolto all’Alessandrini un corso teorico e oggi nel parcheggio del palacongressi è stato allestito un circuito per sperimentare con il mezzo le tecniche di guida sicura, affinché nessuno possa farsi male. Le regole del monopattino non tutti le conoscono: prima dei 14 anni non può essere guidato e fino ai 18 è obbligatorio il casco,mentre dai 18 anni in poi è consigliato. I ragazzi sono stati molto interessati anche alla lezione teorica sulla normativa che risulta più pesante. Oggi sembra un gioco, ma attraverso di esso è stato importante far capire ai più giovani che anche per guidare il monopattino ci sono le regole da seguire e il rispetto nei confronti di pedoni, automobilisti e ciclisti».