Per 12 giorni divieto di sosta e senso unico alternato in via Vestina a Montesilvano all'altezza del cavalcavia dell'A14

Modifiche alla viabilità per quasi due settimane in via Vestina, nel tratto al confine con Cappelle sul Tavo in corrispondenza del cavalcavia dell'autostrada A14. Dal 24 aprile al 5 maggio il Comune infatti dalle 8 alle 17 ha disposto l'istituzione del divieto di sosta con rimozione su ambo i lati di via Vestina, la chiusura per cantiere di metà carreggiata, alternativamente per ogni singola corsia sempre nel sottopassaggio dell'autostrada; il senso unico alternato regolamentato da semaforo mobile o movieri, il limite di velocità a 20 orari nel passaggio sotto il cavalcavia e relativa segnaletica di deviazione anche per le ore notturne. Saranno infatti effettuati lavori di verifica ed ispezioni di staticità strutturale del viadotto da parte di Autostrade per l'Italia.