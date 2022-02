Mitigazione ambientale di Fosso Mazzocco a Montesilvano, tavola rotonda di Confcommercio

Un convegno sul "Progetto di mitigazione ambientale di Fosso Mazzocco di Montesilvano".

È quello che ha organizzato Confcommercio Pescara per lunedì 21 febbraio.

L'appuntamento è alle ore 11:30 nello stabilimento "Conchiglia Azzurra".

A promuovere l'incontro è il presidente di Confcommercio Pescara e Sib Abruzzo, Riccardo Padovano. All’evento parteciperanno fra gli altri: il presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri, il direttore marittimo Abruzzo-Molise, Salvatore Minervino, il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, il presidente della Fondazione PescaraAbruzzo Nicola Mattoscio, Aldo Giorgio Pezzi della soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio Pescara-Chieti.

«Presenteremo alla città di Montesilvano questo progetto che guarda al futuro e che verte sulla rigenerazione urbana e balenare perché noi riteniamo», spiega Padovano, «con i titolari degli stabilimenti balneari iscritti alla Sib, che questo progetto abbia una grande valenza e tre obiettivi ben precisi: il primo dare alla città di Montesilvano un pontile dignitoso che diventi una nuova cartolina per la città: secondo punto è che con questa infrastruttura ci sarà un ulteriore aiuto alla difesa della costa nella zona sud di Montesilvano che da diversi anni sta lottando con questa problematica e così di togliere questa brutta immagine di Fosso Mazzocco e di acque bianche che è un danno sia di tipo ambientale che come immagine. Per questo dopo un lavoro durato tre anni di lavoro e di studi oggi presentiamo questo progetto che possa rappresentare un punto di svolta importante e che nella parte finale diventi luogo di intrattenere con la creazione di un trabocco tipo valutato e visionato, testimoniato dalla presenza anche della Soprintendenza. Parliamo dunque di un progetto che credo rivesta una grande importanza e prestigiosa che ha già in questa fase di pre progettualità un progetto di pre fattibilità e nel contempo ha trovato operatori balneari disposti a sedersi attorno ad un tavolo con gli organi preposti per un progetto di compartecipazione che voglio sottolineare non sarà virtuale fattiva e concreta. Lunedì presenteremo questo progetto frutto di tre anni di studio e lavoro e siamo orgogliosi di poterlo presentare anche all’Amministrazione comunale di Montesilvano».

Padovano conclude così: «Firmeremo per l’occasione un protocollo d’intesa che vedrà insieme operatori balneari e il Comune di Montesilvano. Si tratta di un progetto che merita l’attenzione anche della cittadinanza che non potrà far altro che appoggiare l’iniziativa. La categoria dei balenari lavora per progetto innovativo e lo fa anche se in un momento delicato per la categoria perché pensare al bene pubblico per noi resta comunque una priorità».